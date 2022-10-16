Adıyaman 3. sayfa haberleri | Adıyaman'da sıkı denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman 3. sayfa haberleri | Adıyaman'da sıkı denetim

16.10.2022 14:13
Adıyaman 3. sayfa haberleri | Adıyaman'da sıkı denetim

Adıyaman 3. sayfa haberi | Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde asayiş uygulamaları sıklaştırıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde asayiş uygulamaları sıklaştırıldı.

Adıyaman'da, halkın güven ve huzuru için denetimlerini sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent merkezinde gerçekleştirdiği sıkı denetimler çerçevesinde durdurdukları kişilerin üst araması ve kimlik kontrollerini yaparken aynı zamanda araçlarında ise didik didik arama gerçekleştiriyor. Terörle mücadele şube müdürlüğü, asayiş şube müdürlüğü, çevik kuvvet şube müdürlüğü ve özel harekat şube müdürlüğüne bağlı ekiplerin yer aldığı denetimlerin sıklıkla devam edeceği halkın huzur ve güveni için her zaman hazır kıta beklenildiği vurgulandı. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
12 düzensiz göçmen yakalandı 12 düzensiz göçmen yakalandı Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman 3. sayfa haberleri | Adıyaman'da sıkı denetim - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:21 İran'dan sonra Tunus'ta da halk sokağa döküldü! Polis şiddetinin durması için protesto düzenliyorlar
14:20 Sigaraya yeni zam! Bugünden itibaren geçerli olacak
14:08 Maltepe'de korkunç olay! Annesinin bakıcısını çocuğunun gözü önünde öldürdü
13:38 Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Gaz değişiminin fark edilmesi gerekiyordu, sensörlerle ilgili kuşkum var
13:12 Madende hayatını kaybeden işçinin 2 yaşındaki kızı yürek yaktı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi
13:15 Mehter takımından Mesut Özil'e doğum günü için özel beste
12:58 Ünlü sunucu Şule Zeybek'in eski halinden eser yok! İşte yeni görünüşü
12:28 Bakan Bozdağ, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu: 5 savcı tahkikata başladı, 41 işçimize mezar olan maden kapatılıyor
12:19 Amasra'da 41 işçimizin yaşamını yitirdiği maden faciası Meclis gündemine taşınıyor
12:04 Putin'in hedefinde Kiev'in enerji altyapısı vardı! Başkent sokakları karanlığa gömüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 15:03:22. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman 3. sayfa haberleri | Adıyaman'da sıkı denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement