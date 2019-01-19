Son Dakika Haberleri: Adıyaman 3'üncü Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarı Açıldı

Adıyaman 3'üncü Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarı Açıldı

1 saat önce

Adıyaman 3'üncü Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarı açıldıAdıyaman 3'üncü Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Adıyaman 3'üncü Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarı Açıldı, System.String[]
Adıyaman 3'üncü Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarı açıldı

Adıyaman 3'üncü Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı'nın açılışı yapıldı.

90 firmanın katıldığı ve 8 gün açık kalacak olan Adıyaman 3'üncü Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı'nın açılış törenine, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat ile Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Bugün gerçekten çok mutluyuz. Adıyaman'a tarım konusunda baktığımızda Türkiye'nin birinciliğine yükseldiği gibi fuar konusunda da artık birinciliğe mücadele edecektir. Medya Trend bunu sağlamaya başladı. İlk fuar düzenlediğimizde sokak ortasında düzenliyorduk. Hiç bir şeyimiz yoktu ve kendi yatırımcılarımızı çağırarak burada fuar düzenliyorduk. Güzel bir fuar alanına kavuşmuş olduk. dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ise şunları söyledi

Bugün Adıyaman'da yine genelensel hale getirdiğimiz fuarımızın açılışını yapıyoruz. Öncelikle yöremize ilimize Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ben hatırlıyorum kooperatifin orada toz toprak içinde Adıyaman'da bir fuar yapılmıştı. Bugün Allah'a şükür öyle bir mekanda kapalı mekanda fuar düzenleniyor olmamız yine Adıyaman'ımız için önemli bir gelişme bu ürettiklerimizi dünyaya satacağız ve sattığımız ürünlerle hem katma değer üreteceğiz hem de cari açığın önüne geçmiş olacağız.

Başkan Hüsrev Kutlu da fuarın uluslararası boyutlara taşınması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ve açılışın ardından programa katılanlar fuar alanınıza gezerek stantları ziyaret ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:45 Kaynak: DHA

Hüsrev Kutlu, Adıyaman, Güncel
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