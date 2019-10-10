Son Dakika Haberleri: Adıyaman 3'üncü katındaki evinin penceresinden ölüme atladı
Son Dakika Güncel Adıyaman 3'üncü katındaki evinin penceresinden ölüme atladı

Adıyaman 3'üncü katındaki evinin penceresinden ölüme atladı

1 saat önce

3'üncü katındaki evinin penceresinden ölüme atladıAdıyaman Besni ilçesinde yaşayan Fatma A. (77), 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

3'üncü katındaki evinin penceresinden ölüme atladı

Adıyaman Besni ilçesinde yaşayan Fatma A. (77), 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, dün gece yarısı 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma A., bilinmeyen nedenle ağabeyi ile tartıştı. Ardından da 3'üncü kattaki evinin penceresinden atladı.

Beton zemine düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın, ihbar üzerine gelen ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Fatma A.'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.

Adıyaman 3'üncü katındaki evinin penceresinden ölüme atladı

Adıyaman, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:56 Kaynak: DHA
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