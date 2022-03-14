Adıyaman 4.3 ile sallandı...Can ve mal kaybı yok - Son Dakika

Adıyaman 4.3 ile sallandı...Can ve mal kaybı yok

ADIYAMAN Merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 15.38'da yerin 7.06 kilometre derinliğinde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa illerinde de hissedildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yaşanan deprem sonrasında tarama ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, şuana kadar kendileri ulaşan her hangi bir can ve mal kaybı bilgisinin olmadığını söyledi.