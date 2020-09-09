ADIYAMAN 400 yıllık çınar ağacına bakım yapıldı - Son Dakika

400 yıllık çınar ağacına bakım yapıldı

ADIYAMAN'da, bir caminin bahçesinde bulunan 400 yıllık çınar ağacının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce bakımı yapıldı.

Gölbaşı Caddesi'ndeki Eskisaray Camisi'nin bahçesinde bulunan 400 yıllık çınar ağacı kuruyup, çürüyünce, 8 ay önce Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü tarafından çevreye zarar verememesi için kesilmesi kararlaştırıldı. Vatandaşların tepkisi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ağaca bakım yapılması kararlaştırıldı. Kararın ardından bakanlık bünyesindeki Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ekibi tarafından ağacın bakımı yapıldı.

Eskisaray Mahallesi Muhtarı Mahmut Göksu, görevliler tarafından ağacın kovuklarındaki bu birikintilerinin temizlendiğini belirterek, "Ağaçların kovukları temizleniyor. Kovuklar su birikmesini önlemek amacıyla paslanmaz krom tel ile dolgu macunuyla kapatılıyor. Ayrıca ilaçlama ve gübreleme yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.