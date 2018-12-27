Son Dakika Haberleri: Adıyaman 4006 Tübitak Projelerinde Türkiye 13'üncüsü Oldu

Adıyaman 4006 Tübitak Projelerinde Türkiye 13'üncüsü Oldu

1 saat önce

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı 2018-2019 çağrı dönemi proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

Adıyaman 4006 Tübitak Projelerinde Türkiye 13'üncüsü Oldu, System.String[]
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı 2018-2019 çağrı dönemi proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

Türkiye'den 4 bin 678 proje kabul edildi. Adıyaman'dan ise 155 proje kabul edildi. Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Adıyaman'ın Türkiye sıralamasında birçok büyükşehri geride bırakarak Türkiye 13'üncüsü olduğunu belirterek, "Geçen sene Türkiye geneli kabul edilen proje başvuru sayısı 10 bin 170, geçen sene Türkiye geneli kabul oranı yüzde 85 iken bu sene Türkiye geneli proje başvuru sayısı 13 bin 541, bu sene Türkiye geneli kabul edilen proje sayısı ise 4 bin 678 oldu. En önemli olan konu ise bu sene Türkiye geneli proje kabul oranı yüzde 34.5 Adıyaman toplam proje başvuru sayısı ise 155, Adıyaman'da kabul edilen proje başvuru sayısı: 93, kabul oranı yüzde 60'a yükselmiştir" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, projelerde emeği geçen başta Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ekibine, okul müdürlerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkürlerini bildirdi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:01 Kaynak: İHA

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