Adıyaman'a 4 Yeni Ambulans Takviyesi

Sağlık Bakanlığınca Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere, Adıyaman'a gönderilen 4 adet tam donanımlı ambulans törenle İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Sağlık Bakanlığınca Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere, Adıyaman'a gönderilen 4 adet tam donanımlı ambulans törenle İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.



Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman'a gönderilen ambulanslar Kahta, Sincik, Gölbaşı ve Tut 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna tahsis edilerek hizmet vermeye başladı. Vali Aykut Pekmez, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil İbrahim Fırat, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ve protokol üyeleri ambulansları inceleyerek, anahtarlarını şoförlere teslim etti.



2002 yılından bugüne Türkiye'yle birlikte Adıyaman'ın da sağlık alanında değişim ve dönüşümler yaşadığını ve sağlık noktasında çok iyi bir noktada olduğunu vurgulayan AK Parti milletvekili Ahmet Aydın, Bugün ambulans sayımız 49'a çıkmıştır. İnşallah bu yıl içerisinde 5 tane daha ambulansı hizmete alarak bu sayı 54'e yükselecektir. Bütün ilçelerimizde hastanelerimizi yeniledik. Bu yatırımlarla birlikte vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinde memnuniyetinin artığını görüyoruz dedi.



Vali Aykut Pekmez ise kente yeni tahsis edilen 4 ambulansın acil vakalara müdahale edecek bütün donanımlara sahip olduğunu vurgulayarak, İlimize tahsis edilen bu ambulanslarımız müdahale aracı olarak, Kahta, Gölbaşı, Tut ve Sincik ilçelerimizde kullanılacaktır diye konuştu.



Vali Pekmez ve protokol üyeleri konuşmalarının ardından ambulansların anahtarlarını şoförlere teslim etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ünlü Oyuncu İsyan Etti: Mescitteki Halının Deseni Gamalı Haça Benziyor

Yaş Çay İçin Fark Ödemesi 13 Kuruş Olarak Belirlendi

9 Bakanlık Harekete Geçti! Ulusal Beslenme Konseyi Kuruluyor

Döner ve Köfte Standardında Değişiklik Yapıldı