Adıyaman'a 'Ayakkabıkent' Kuruluyor - Son Dakika

Belediyemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' çerçevesinde Adıyaman'a kurulması planlanan 'Ayakkabıkent Projesi' için yatırımcılardan talepleri almaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürütmeye başladığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından da organize edilen 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' çerçevesinde Adıyaman'a kurulması planlanan 'Ayakkabıkent Projesi'nin çalışmalarına başlayan Belediyemiz, yatırımcıları Adıyaman'a davet etti.

Adıyaman'da yeni bir istihdam kapısı oluşturmak için Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın üzerinde hassasiyetle durduğu projenin çalışmalarına hızlı bir şekilde başladıklarını söyleyen yetkililerimiz, projenin tamamlanmasıyla birlikte il merkezinde tam kapasite durumunda bin 500 kişinin istihdam edileceğini dile getirdi.

Adıyaman'da ayakkabı üretiminin altyapısının oluşturulmasında önemli rol oynayacak olan proje çerçevesinde Türkiye'de sektörün önde gelen firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen yetkililerimiz, hedeflerinin Adıyaman'ın ayakkabı üretiminde merkez iller arasına girmesini sağlamak olduğunu söyledi.

"GENÇLERİMİZE DAHA FAZLA İSTİHDAM İMKANI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Böyle önemli bir projede Adıyaman'ın da yer almasında büyük gayretler ortaya koyan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ise proje ile ilgili yaptığı açıklamada, amaçlarının gençlere daha fazla istihdam imkanı sağlamak olduğunu söyleyerek, "Adıyaman Belediyesi olarak görev sınırlarımız içerisinde kalmayarak, şehrimizi sosyo-ekonomik anlamda daha da ileriye götürecek her türlü projenin ya içerisinde yer alıyoruz yada takipçisi olarak şehrimize kazandırılmasını sağlıyoruz. Bunlardan bir tanesi olan 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' kapsamında yaptığımız başvuru da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarımız tarafından kabul edildi. Bu proje sayesinde gençlerimize daha fazla istihdam imkanı oluşturup, şehrimizin gelişme potansiyelini de daha ilerilere götüreceğiz inşallah" diye konuştu.

BAŞKANIMIZDAN, SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN FİRMALARINA DAVET

Proje kapsamında il merkezine kurulacak olan 'Ayakkabıkent' için ülkenin önde gelen firmaları ile Adıyamanlı iş insanlarını davet eden Başkanımız, Adıyaman'ın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ayakkabı üretim merkezi olması için her türlü imkanı sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi. Bunun için; her biri 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak 8 binanın İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Adıyaman Belediyesi tarafından yapılarak firmalara uygun bir maliyetle kiralanacağını da sözlerine ekleyen Başkanımız, bu firmalarda toplam bin 500 gencin istihdam edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

'Ayakkabıkent'te faaliyet göstermek isteyen firmalarda aranan koşullara da değinen Başkanımız, "Proje kapsamında yer alamak isteyen firmalarımızın sektörde en az 3 yıldır imalat yapması gerekmektedir. Ayrıca, en az 500 bin TL tutarında sabit yatırım gerçekleştirmesi ve bin metrekare kapalı alan için en az 75 kişilik istihdamın sağlanacağını taahhüt etmesi gerekmektedir. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki; Fabrika taşıma şeklinde yapılacak yatırım başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, başvuruların yeni yatırım ve yeni istihdam içermesi gerekmektedir. Fabrika binalarının kiralanması için yapılacak değerlendirmede öncelik kriterler ise; Yatırımın minimum yatırım koşullarını sağlaması, yatırımcının yeterli mali güce sahip olması, yüksek istihdam sağlaması, ihracat potansiyelinin olması ve ayakkabı sektörlerinde tecrübe süresi ve kurumsal kapasite düzeyinin olması gerekmektedir. Bu kapsamda fabrika binalarını kiralamak isteyen firmaların 16 Temmuz 2021 Cuma günü saat 17. 00'ye kadar İpekyolu Kalkınma Ajansının internet sitesi olan www. ika. org. tr adresinde yer alan Başvuru Formu ve Yatırım Taahhütnamesini istenen ek belgeler ile birlikte doldurarak ajansın pyb@ika. org. tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Eksik başvurular dikkate alınmayacaktır" diye konuştu.

"TÜM ADIYAMANLILAR ADINA EMEĞİ GEÇENKLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bin 500'ü Adıyaman il merkezinde olmak üzere il genelinde toplam 4 bin kişinin istihdam edileceği projenin Adıyaman'a kazandırılmasında emeği geçenleri de unutmayan Başkanımız, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, bakanlık yetkililerine, Adıyaman Valisi Mahmut Demritaş'a, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın ile birlikte AK Parti Adıyaman milletvekillerine, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'a, AK Parti Adıyaman teşkilatına, İpekyolu Kalkınma Ajansı yetkililerine ve Adıyaman Ofisi çalışanlarına teşekkür ederek, Adıyaman'a hayırlı olmasını diledi.