Adıyaman'a çeşitli branşlarda doktor ataması yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'a çeşitli branşlarda doktor ataması yapılacak - Son Dakika

Adıyaman'a çeşitli branşlarda doktor ataması yapılacak

6 saat önce

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 90. Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında birçok alanda doktor ataması yapılacağı müjdesini verdi.

Adıyaman'a çeşitli branşlarda doktor ataması yapılacak, System.String[]

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 90. Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında birçok alanda doktor ataması yapılacağı müjdesini verdi.


AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili, 90. Devlet hizmet yükümlülüğü kurasıyla ilgili açıklamada bulundu. Aydın, kurada Adıyaman'a 3 pratisyen, 1 anestezi ve reanimasyon uzmanı, 2 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, 1 erişkin gastroenteroloji uzmanı, 1 genel cerrahi uzmanı, 1 jinekoloji ve onkoloji cerrahisi uzmanı, 1 ortopedi ve travmatoloji uzmanı, 1 tıbbi onkoloji uzmanı kadrolarının açıldığını söyledi.


Aydın, özellikle onkoloji, jinekoloji ve onkoloji cerrahisi ile gastroenteroloji uzmanlarının Adıyaman için önemli olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:58 Kaynak: İHA
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