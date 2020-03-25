Adıyaman'a giriş ve çıkışlarda 'korona' kontrolü - Son Dakika
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Adıyaman'a giriş ve çıkışlarda 'korona' kontrolü

6 saat önce

Korona virüsüne karşı Adıyaman'ın giriş ve çıkışlarında araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Adıyaman'a giriş ve çıkışlarda 'korona' kontrolü, System.String[]

Korona virüsüne karşı Adıyaman'ın giriş ve çıkışlarında araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Adıyaman'da korona virüsüne (Covid-19) karşı tedbirler arttırıldı. Kent genelinde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması, kapalı olması gereken işletmelerin açılmaması için güvenlik güçleri denetimlerini sürdürürken, yeni bir tedbir daha uygulamaya konuldu.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında toplanan Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz ve Halk Sağlığı Başkanı Mustafa Kutlu, Adıyaman'a giriş ve çıkışların kontrol altına alınmasını kararlaştırdı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında Gölbaşı, Çelikhan, Narince bölgelerinden kente giriş ve çıkışlarda güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri denetimlere başladı.

Uygulama noktalarında polis ekipleri tarafından durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşi sağlık ekipleri tarafından ölçülüyor. Sağlık ekipleri, vücut ısısı 38 derecenin üzerindeki yolcuların iletişim bilgilerini alarak, takiplerini sağlayıp hastanelere yönlendiriyor. Vatandaşlar yapılan bu uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür eden vatandaşlar, "Böyle bir uygulamanın olması çok güzel bir şey, hem bizim açımızdan hem de toplum açısından. Bizlerde en azından kendimizi bilinçlendirmiş oluyoruz. Adıyaman'a girmeden durdurulduk şuanda arkadaşlar gerekli işlemleri yaptılar. Form dolduracağız. Bizlerde en azından sağlıklı olup olmadığımızı öğreneceğiz. Bizlerde gittiğimiz yerlerde bunu anlatırsak en azından bunu genişletmiş olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:55 Kaynak: İHA

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