Adıyaman'a has 'sütleğen' balında hasat başladı

Sadece Adıyaman'da yetiştirilen organik 'sütleğen' balında hasat mevsimi başladı.



Adıyaman'da yaylada yetişen geven, kekik, cağşir balı Temmuz ayında hasadı yapılırken, ovada yetişen ve Adıyaman'a has bir tat olan 'sütleğen' balında da hasat Eylül ayında başladı. Nohut, mercimek ve hububat hasat alanlarında çıkan sütleğen bitkisinden beslenen arılar tarafından üretilen ballar üreticiler tarafından kovanlardan alınıyor. Kovanlardan alınan petekler üreticiler tarafından süzülerek 3 gün dinlendirildikten sonra satışa sunuluyor.



Bu yıl Adıyaman'da ortalama 540 ton bal üretimi yapıldığı ve bunun 200 tonunu sütleğen balının oluşturduğu öğrenildi. Adıyaman'da bu yıl üreticiler kovan başına 8-10 kilo arasında verim alırken. Bu yılki verimden memnun olduklarını dile getirdi.



Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Arıcılık Bölüm Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Atilla Öztokmak, 2019 yılının arıcılar için çok verimli geçtiğini belirterek, "2019 yılı çok verimli bir yıl oldu. Arıcılarımız yaylada geven, kekik, cağşir balı hasadı yaptı. Bu Eylül döneminde de ilimize özgü sütleğen dediğimiz halk arasında da haşül dediğimiz bal hasadına başladı. Bugün öncelikle gittik kovanlardan üçte ikisi sırlanmış, olgunlaşmış balları kovanlardan çıkardık. Taşıma kaplarıyla konteynıra getirdik.



Adıyaman'da sütleğen balı sadece Adıyaman'da üretiliyor. Kısmen Şanlıurfa ve Gaziantep'te var fakat o bölgelerde pamuk üretimi yaygın olduğu için bizdeki gibi saf sütleğen balı üretimi yok. Sütleğen balı sadece Adıyaman'da olan bir bal diyebiliriz. Buradan hareketle Araştırma Enstitüsü olarak Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü ile birlikte bu yıl sütleğen balı üzerinde araştırma yapıyoruz. 15 değişik noktadan bal örnekleri topluyoruz. Bitki örneği topladık, bunlar üzerinde araştırma yapacağız. Bileşimine bakacağız, eğer bu bileşimden çok iyi sonuçlar alırsak sütleğen balını öncelikle tescilleme, patent alma, sonrasında coğrafi işaret alma gibi süreçleri başlatmayı hedefliyoruz. Biz bu balı öncelikle Adıyaman'a sonra Türkiye ve Dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Bu balımız nohut, mercimek hasat edilen alanlarda ve hububat anızın da çıkan sütleğen dediğimiz bitkiden elde ediliyor" dedi.



Bal üretici Mustafa Karabaş ise bal üretimiyle ilgili yaşanan süreci anlatarak, bu yıl bal veriminin güzel olduğunu söyledi. - ADIYAMAN