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Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Adıyaman'a şehit ateşi düştü

2 saat önce

Adıyaman'a şehit ateşi düştüADIYAMAN - Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği hain saldırıda vurulan Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik, şehit düştü.

Adıyaman'a şehit ateşi düştü

ADIYAMAN - Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü YPG/ PKK'nın düzenlediği hain saldırıda vurulan Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik, şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik (28), YPG/PKK'lı teröristler tarafından yapılan hain saldırıda şehit oldu. Çelik'in Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ikamet eden ailesine acı haber, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirtdağ ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin bekar olduğu öğrenilirken baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Barış Pınarı Harekatı, Adıyaman, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:39 Kaynak: İHA
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