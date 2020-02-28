Adıyaman'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Adıyaman'a şehit ateşi düştü
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Adıyaman'a şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın (25) acı haberi, Adıyaman'da yaşayan ailesine verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:13 Kaynak: DHA
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın (25) acı haberi, Adıyaman'da yaşayan ailesine verildi. Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın şehadet haberi, Fatih Mahallesi'nde yaşayan annesi Elif ve babası Ahmet Orhan'a askeri yetkililer tarafından verildi. 2 oğlu ve 3 kızı olan Orhan çiftinin en küçük çocuğu olan Mehmet Orhan'ın acı haberiyle ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Ailenin yakınları ve komşuları, taziye için şehidin evine geldi. Baba ocağı, Türk bayraklarıyla donatıldı.
Son Dakika Esed rejimine ait helikopterin düşürülme anı kameralar tarafından kaydedildi Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı Osmaniyeli şehidimiz Batuhan Tank'ın 16 yaşındayken yaptığı paylaşım yürek burktu Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı