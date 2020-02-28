Adıyaman'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Adıyaman'a şehit ateşi düştü

9 dakika önce

Adıyaman'a şehit ateşi düştü (2)ŞEHİT CENAZESİ GETİRİLDİSuriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi, Adıyaman'a getirildi.

Adıyaman'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT CENAZESİ GETİRİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi, Adıyaman'a getirildi. Askeri uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Törene; şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, kurum amirleri ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Mehmet Orhan, Adıyaman, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:47 Kaynak: DHA
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