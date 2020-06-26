Adıyaman'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü (2)ŞEHİT GÜL'ÜN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİPençe-Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi.
Adıyaman'a şehit ateşi düştü (2)
ŞEHİT GÜL'ÜN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
Pençe-Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi. Şehit Gül'ün yarın öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 22:34 Kaynak: DHA
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