Adıyaman'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

Adıyaman'a şehit ateşi düştü (2)
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ŞEHİT CENAZESİ GETİRİLDİSuriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi, Adıyaman'a getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:15 Kaynak: DHA
ŞEHİT CENAZESİ GETİRİLDİ
Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi, Adıyaman'a getirildi. Askeri uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.Törene; şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, kurum amirleri ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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