Adıyaman'a yapılacak tur seferlerinin sayısı arttırılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'a yapılacak tur seferlerinin sayısı arttırılacak - Son Dakika

Adıyaman'a yapılacak tur seferlerinin sayısı arttırılacak

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'a yapılan tur sayısının bu yıl yüzde 30 arttırılacağını söyledi.

Adıyaman'a yapılacak tur seferlerinin sayısı arttırılacak, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'a yapılan tur sayısının bu yıl yüzde 30 arttırılacağını söyledi.


Adıyaman'ın, turizmden hak ettiği payı alabilmesi için çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen ve dünyanın sayılı turizm fuarları arasında gösterilen Emitt Fuarı'nda turizmcilerle bir araya gelerek, Adıyaman'a düzenledikleri tur sayısını arttırmalarını istemesine turizmcilerden olumlu yanıt geldi.


Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı konu ile ilgili bilgilendiren turizmciler, Adıyaman'a düzenlenen tur sayılarını bu yıl yüzde 30 arttıracaklarını belirtti.


Bu olumlu gelişmeyi Adıyamanlılarla paylaşan Başkan Kılınç, geçen yıl sadece turlarla Adıyaman'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının 125 bin olduğunu, rakamın bu yıl yapılacak olan yüzde 30'luk artışla daha da yükseleceğini dile getirerek, taleplerine olumlu yanıt veren turizmcilere teşekkür etti.


Kılınç, " Nemrut Dağı, Perre Antik Kenti, Karakuş Tümülüsü, Arsemia Antik Kenti, Eski Kahta Kalesi, Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi ve daha onlarca önemli eseri sınırları içerisinde barındıran Adıyaman'ımızın bu zenginliklerinin daha fazla turist tarafından görülmesine katkı sunan turizmcilere teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu işten Adıyaman kadar, turizm firmaları da karlı çıkacaktır. Hedefimiz, yapacağımız çalışmalarla ilimizi ziyaret eden turistleri daha fazla şehir merkezinde tutmak" diye konuştu. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, İstanbul, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:08 Kaynak: İHA
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