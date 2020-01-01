Adıyaman-adıyaman'da heyelan nedeniyle köy yolu çöktü-2 - Son Dakika

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Adıyaman-adıyaman'da heyelan nedeniyle köy yolu çöktü-2
6 saat önce
Adıyaman'da heyelan nedeniyle köy yolu çöktü-2.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:19 Kaynak: DHA
ADIYAMAN- Adıyaman'da heyelan nedeniyle köy yolu çöktü-2
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