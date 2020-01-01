Adıyaman-adıyaman'da heyelan nedeniyle köy yolu çöktü-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman-adıyaman'da heyelan nedeniyle köy yolu çöktü-2 - Son Dakika

Adıyaman-adıyaman'da heyelan nedeniyle köy yolu çöktü-2

6 saat önce

Adıyaman'da heyelan nedeniyle köy yolu çöktü-2.

ADIYAMAN- Adıyaman'da heyelan nedeniyle köy yolu çöktü-2

Adıyaman-adıyaman'da heyelan nedeniyle köy yolu çöktü-2

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:19 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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