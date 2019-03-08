Son Dakika Haberleri: Adıyaman Adıyaman'da İhh'dan Suriyeli Kadınlara Özgürlük Çağrısı

Adıyaman Adıyaman'da İhh'dan Suriyeli Kadınlara Özgürlük Çağrısı

1 saat önce

İhh Adıyaman Şubesi üyeleri tarafından 8 Mart Dünya Kadın Günü'nde, Suriye'de cezaevlerinde tutulan kadınların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İhh Adıyaman Şubesi üyeleri tarafından 8 Mart Dünya Kadın Günü'nde, Suriye'de cezaevlerinde tutulan kadınların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Cuma namazı çıkışında Demokrasi Parkı önünde toplanan İnsani Yardım Derneği (İHH) Adıyaman Şubesi üyesi yaklaşık 50 kişi ellerinde pankartlar ile Suriye'deki cezaevlerinde tutsak olan kadınların serbest bırakılması için protesto gösterisi yaptı.

Toplanan kalabalık adına açıklamada bulunan İHH Başkan Yardımcısı Fadil Akkuş, Bugün 8 Mart 2019. Dünya Kadınlar Günü'nde bombaların altındaki Suriye dahil 110 ülkede meydanlardayız. Bugün dünyanın dört bir yanında Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlardayız. Buradan Suriye hapishanelerinde acı içinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamlıyoruz. Hapislerde tutulan mazlum her kadın insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:16 Kaynak: DHA

Suriye, Adıyaman, İHH, Güncel
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