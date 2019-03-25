Adıyaman Adıyaman'da Kaçak Tütüne Gözaltı

Adıyaman'da kaçak tütüne gözaltıADIYAMAN'da, polislerin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 60 bin lira olan 330 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Adıyaman'da kaçak tütüne gözaltı



ADIYAMAN'da, polislerin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 60 bin lira olan 330 kilo nargile tütünü ele geçirildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçeli Evler Mahallesi'ndeki 2 depoya düzenlediği baskında 330 kilo tütün ele geçirdi. Polis el koyduğu piyasa değeri 60 bin lira olan tütünün sahibi Y.G.'yi gözaltına alıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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