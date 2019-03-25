Son Dakika Haberleri: Adıyaman Adıyaman'da Kaçak Tütüne Gözaltı

Adıyaman Adıyaman'da Kaçak Tütüne Gözaltı

1 saat önce

Adıyaman'da kaçak tütüne gözaltıADIYAMAN'da, polislerin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 60 bin lira olan 330 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Adıyaman'da kaçak tütüne gözaltı

ADIYAMAN'da, polislerin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 60 bin lira olan 330 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçeli Evler Mahallesi'ndeki 2 depoya düzenlediği baskında 330 kilo tütün ele geçirdi. Polis el koyduğu piyasa değeri 60 bin lira olan tütünün sahibi Y.G.'yi gözaltına alıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:55 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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