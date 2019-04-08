Son Dakika Haberleri: Adıyaman Adıyaman'da Minibüsler Denetlendi

Adıyaman Adıyaman'da Minibüsler Denetlendi

1 saat önce

Adıyaman'da minibüsler denetlendiADIYAMAN Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, şehir içi yolcu taşıyan minibüsler ile halk otobüslerini denetledi.

Adıyaman'da minibüsler denetlendi

ADIYAMAN Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, şehir içi yolcu taşıyan minibüsler ile halk otobüslerini denetledi.

Atatürk Bulvarı ve Demokrasi Parkı önünde denetim noktaları oluşturan polis ekipleri, şehir içi yolcu taşımacılığı minibüsler ve halk otobülerine yönelik denetim yapıldı. Araçların mevcut yönetmelik esaslarına uygunluğu ve gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edilirken sürücüler uygulamadan memnun olduklarını söylediler. Ekipler denetimlerde eksiklikler bulunan araç sürücülerine uyarıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:58 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel
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