ADIYAMAN'da 1929 yılında inşa edilen Alman Köprüsü 11 ili etkileyen depremlerde yıkılmadı. Köprünün sadece ayaklarında çatlamaların meydana geldiği görüldü. Tarihi köprü havadan da görüntülendi Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Alman Köprüsü, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmadı. Sultan 2. Abdulhamid'in Bağdat Demiryolu Projesi'nde Almanlar tarafından 1929 yılında inşa edilen tarihi Alman Köprüsü'nün deprem felaketinde ayaklarında çatlamalar oldu. Toplam 280 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğinde, 12 ayak ve 7 kemeri bulunan tarihi köprünün ayaktaki hali dikkati çekti.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ADIYAMAN-ADIYAMAN'DAKİ 94 YILLIK ALMAN KÖPRÜSÜ DEPREMDE YIKILMADI - Son Dakika

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