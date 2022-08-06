Adliye önünde kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı - Son Dakika
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Adliye önünde kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı

06.08.2022 13:43
Adliye önünde kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı

Adıyaman Adliyesi önünde alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken 4 kişi ise gözaltına alındı.

Adıyaman Adliyesi önünde alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken 4 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, Adıyaman Adliyesi önünde karşılaştı. Burada tartışan şahıslar, kısa sürede birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çıkan kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince kavga eden şahsılar etkisiz hale getirildi. Bir kişinin darp neticesi yaralandığı kavgada 4 kişi ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adliye önünde kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adliye önünde kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı - Son Dakika
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