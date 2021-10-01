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Adıyaman Adliyesi önünde gerginlik - Son Dakika

Adıyaman Adliyesi önünde gerginlik

01.10.2021 15:34
Adıyaman Adliyesi önünde gerginlik, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Doluca köyünde yaklaşık 8 ay önce 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili duruşma sonrası gergin anlar yaşandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Doluca köyünde yaklaşık 8 ay önce 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili duruşma sonrası gergin anlar yaşandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü mevkiinde 5 Şubat'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili Adıyaman Adliyesi'nde görülen dava sonrasında hayatını kaybeden kişilerin yakınları arasında adliye önünde tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Adliye önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kalabalık gruba müdahale etti. Gergin anların yaşandığı Adıyaman Adliyesi önünden polis ekipleri grubu uzaklaştırdı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman Adliyesi önünde gerginlik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman Adliyesi önünde gerginlik - Son Dakika
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