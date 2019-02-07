Son Dakika Haberleri: Adıyaman Adliyesinde Olay Çıkaranlara Polis Müdahale Etti

Adıyaman Adliyesinde Olay Çıkaranlara Polis Müdahale Etti

9 dakika önce

Adıyaman Adliyesinde görülen bir davada hakimin aldığı karar itiraz eden şahıslar adliye içerisinde olay çıkarınca devreye polis ekipleri girdi.

Adıyaman Adliyesinde Olay Çıkaranlara Polis Müdahale Etti, System.String[]
Adıyaman Adliyesinde görülen bir davada hakimin aldığı karar itiraz eden şahıslar adliye içerisinde olay çıkarınca devreye polis ekipleri girdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesi 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir davada hakimin aldığı karara itiraz eden mahkemeye çıkarılan şahsın yakınları mahkemeye heyetine tepki gösterdi. Durum üzerine mahkeme salonundan çıkarılan şahıslar burada bağırarak duruma tepki göstermeye devam edince olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Adliye polislerinin müdahale etmek istediği şahıslar polis ekiplerine direnmeye çalışınca olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Takviye polis ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda şahıslar adliye binasından çıkarıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:58 Kaynak: İHA

Polis, Adıyaman, 3. Sayfa
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