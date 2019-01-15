Son Dakika Haberleri: Adıyaman Akciğer Hastası, Helikopter ile Hastaneye Getirildi

Adıyaman Akciğer Hastası, Helikopter ile Hastaneye Getirildi

1 saat önce

Akciğer hastası, helikopter ile hastaneye getirildiADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, sağlık ekipleri ruhutsızlanan akciğer hastası Cemal Aslan'a kapanan yol nedeniyle ulaşamadı.

Akciğer hastası, helikopter ile hastaneye getirildi

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, sağlık ekipleri ruhutsızlanan akciğer hastası Cemal Aslan'a kapanan yol nedeniyle ulaşamadı. Aslan ambulans helikopter ile alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Gerger'in Dallar Köyünde oturan akciğer hastası Cemal Aslan (88) rahatsızlanınca yakınları hastaneye ulaştırmak için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kar nedeniyle yolu kapanan köye ambulans ile gidilemeyince sağlık ekipleri durumu yetkililere bildirerek, ambulans helikopter talebinde bulundu. Kısa sürede havalanan ambulans helikopter köye giderek Aslan'ı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Aslan burada tedaviye alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:57 Kaynak: DHA

Cemal Aslan, Gerger, Güncel
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