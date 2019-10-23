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Adıyaman ambulans helikopter yaşlı hasta için havalandı

1 saat önce

Ambulans helikopter yaşlı hasta için havalandıAdıyaman'da karaciğer hastası olan Mehmet Bozkurt (81), tedavisinin devam edeceği Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne ambulans helikopter ile sevk edildi.

Ambulans helikopter yaşlı hasta için havalandı

Adıyaman'da karaciğer hastası olan Mehmet Bozkurt (81), tedavisinin devam edeceği Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne ambulans helikopter ile sevk edildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karaciğer hastalığı nedeni ile tedavi gören Mehmet Bozkrurt'un tedavisinin Malatya Turgut Özal Hastanesi'nde devam edilmesine karar verildi. Ambulans Servisi Başhekimliği'nce görevlendirilen ambulans helikopter Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi pistine iniş yaparak Bozkurt'u, Malatya'ya götürüldü.

Adıyaman ambulans helikopter yaşlı hasta için havalandı

Turgut Özal, Adıyaman, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:12 Kaynak: DHA
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