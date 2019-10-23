Adıyaman ambulans helikopter yaşlı hasta için havalandı
1 saat önce
Ambulans helikopter yaşlı hasta için havalandıAdıyaman'da karaciğer hastası olan Mehmet Bozkurt (81), tedavisinin devam edeceği Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne ambulans helikopter ile sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:12 Kaynak: DHA
Ambulans helikopter yaşlı hasta için havalandı
Adıyaman'da karaciğer hastası olan Mehmet Bozkurt (81), tedavisinin devam edeceği Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne ambulans helikopter ile sevk edildi.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karaciğer hastalığı nedeni ile tedavi gören Mehmet Bozkrurt'un tedavisinin Malatya Turgut Özal Hastanesi'nde devam edilmesine karar verildi. Ambulans Servisi Başhekimliği'nce görevlendirilen ambulans helikopter Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi pistine iniş yaparak Bozkurt'u, Malatya'ya götürüldü.
Son dakika: Soçi mutabakatı sonrası Trump'tan Türkiye tweeti: Güvenli Bölge oluşturuldu Son Dakika: Teröristlere verilen 150 saatlik süreç başlarken Tel Abyad'da patlama oldu: 3 ölü, 10 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, taburcu olan MHP liderine geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesini kazanan Hezarfen Danışmanlık, İmamoğlu'na yüklendi: Yaptığı suçtur