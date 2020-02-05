Adıyaman annesi ölen oğlağı, evde biberonla besliyor - Son Dakika

Annesi ölen oğlağı, evde biberonla besliyor

ADIYAMAN'da, Osman Nuri Koçak, doğum sırasında annesi ölen oğlağı eve getirip, 'Menekşe' adını verdi. Biberonla beslediği oğlağın altını da bezleyen Koçak, "Yetim kalmış, ağzı yok dili yok, Allah'ın bize emaneti" dedi.

Merkeze bağlı Kesmetepe köyünde 10 gün önce dünyaya gelen oğlağın doğum sırasında annesi öldü. Adıyaman Belediyesi'nde çalışan 3 çocuk babası Osman Nuri Koçak da oğlağı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine getidi. Koçak, Menekşe adını verdiği oğlağı şampuanla yıkıyor, biberonla besliyor. Altını da bezlediği oğlağın evlerinin yeni üyesi olduğunu söyleyen Osman Koçak, "Annesi doğum sırasında ölen iki oğlaktan birisi Menekşe. Diğer oğlağı başka bir keçi emzirdi. Bunu ise emzirmedi. Yetim kaldı, biz de biberonla evde beslemek zorunda kaldık. On gündür evimizde, biberonla besliyoruz altını bağlıyoruz.Günlük banyosunu yaptırıyoruz, saç kurutma makinesi ile kurutuyoruz. Zaman zaman evi kirlettiği oluyor ama gülü seven dikenine katlanır. Eve getirdiğimde çocuklarım ve eşim sevinçle karşıladı. Komşularımız ve akrabalarımız olumlu tepki verdi. Gören çok seviyor, bu hayvan yetim kalmış, ağzı yok dili yok, Allah'ın bize emaneti. Artık herkes çok seviyor. Komşularımız sevmek için alıp evlerine götürüyorlar.

Dışarı çıktığım zaman arkamdan geliyor. Menekşe diye bir keçimiz vardı. Bu nedenle ismini Menekşe koyduk. Büyüdüğü zaman kesinlikle kesme taraftarı değiliz. Büyüdüğünde çiftliğimize veya bir çiftliğe götüreceğiz. Battaniye sarıyorum, televizyon izliyoruz. Yatağımın yan tarafından yatıyor. Çocukluğumuzdan bu yana alışkınız. Köyde yeni doğan hayvanlarımız olurdu, hep yanımızda uyurlardı" dedi.

Sene ve Ayşe Koçak da babalarının oğlağı getirmesinden çok mutlu olduklarını söylediler.