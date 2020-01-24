Adıyaman apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Adıyaman apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

6 saat önce

Apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdüADIYAMAN'da, 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

ADIYAMAN'da, 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Tercan Arslan'a ait daireden alevler yükseldiğini görenler, polis ile itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri içeride olanları tahliye edip, yangına müdahale etti. Bir saatte söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Adıyaman apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:41 Kaynak: DHA
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