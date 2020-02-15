Adıyaman aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Adıyaman aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu

16 dakika önce

Aracında başından vurulmuş halde ölü bulunduADIYAMAN'da, Mehmet Ürük'ün (50), hafif ticari aracında başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu

ADIYAMAN'da, Mehmet Ürük'ün (50), hafif ticari aracında başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar yol kenarında park halindeki 06 RJ 506 plakalı hafif ticari araç içerisinde başından vurulmuş bir kişiyi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Polis, tarafından yapılan incelemede cesedin Mehmet Ürük'e ait olduğu belirlendi. Ürük'ün cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:31 Kaynak: DHA
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