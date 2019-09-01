Son Dakika Haberleri: Adıyaman ava çıkan güvenlik korucusu kazara kendini vurdu
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Adıyaman ava çıkan güvenlik korucusu kazara kendini vurdu

3 saat önce

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, arkadaşlarıyla yaban domuzu avlamaya giden güvenlik korucusu Ebubekir Mutlu, elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Adıyaman ava çıkan güvenlik korucusu kazara kendini vurdu, System.String[]

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, arkadaşlarıyla yaban domuzu avlamaya giden güvenlik korucusu Ebubekir Mutlu, elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Yeşiltepe köyünde meydana geldi. Güvenlik korucusu Ebubekir Mutlu arkadaşlarıyla birlikte araziye domuz avına çıktı. İddiaya göre, Mutlu elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ayağından yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mutlu ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mutlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çelikhan, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:21 Kaynak: DHA
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