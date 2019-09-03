Son Dakika Haberleri: Adıyaman "Badem Zirvesi'ne" hazırlanıyor
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman "Badem Zirvesi'ne" hazırlanıyor

2 saat önce

Adıyaman'da üretimi giderek yaygınlaşan bademin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini anlatmak amacıyla kentte Badem Zirvesi düzenlenecek.

Adıyaman

Adıyaman'da üretimi giderek yaygınlaşan bademin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini

anlatmak amacıyla kentte Badem Zirvesi düzenlenecek.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Kalkınma Ajansının koordinesinde Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi,

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım Kredi Birlik AŞ'nin

desteklediği "Adıyaman Badem Zirvesi"ne konuşmacı olarak Dr. Ender Saraç katılacak.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Konferans Salonu'nda 5 Eylül Perşembe günü saat

09: 00'da başlayacak olan zirvede, badem üretimi değer zincirinde yer alan paydaşlardan üretici, sanayici, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve iş adamları bir araya gelecek. Dr. Ender Saraç da bademin sağlıklı yaşam ve insan sağlığı

üzerindeki olumlu etkileriyle ilgili bir konuşma yapacak.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanacak Badem Hedef Pazar Analizi'nin lansmanı yapılacak. Badem üretiminde Türkiye'nin yeri, üretimde teknoloji ve inovasyon başlıklarıyla

iki farklı oturum düzenlenecek.

Örnek badem bahçelerine yönelik inceleme gezisi ve

hasat etkinliğinin ardından Kahta Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Birlik AŞ'ye ait

badem işleme tesisinde sezonun ilk bademi kırılarak etkinlik tamamlanacak.

İpekyolu, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı
Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen anneden HDP'li yöneticilere soğuk duş: Başlarım sizin Kürdistan davanıza PISA direktörü Türk eğitim sistemini değerlendirdi: Yoksul öğrencinin şansı kısıtlı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:02:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman "Badem Zirvesi'ne" hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]