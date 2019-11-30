Son Dakika › Güncel › Adıyaman bakan soylu orta doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek türkiye'dir-2 - Son Dakika
Adıyaman bakan soylu orta doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek türkiye'dir-2
6 saat önce
Adıyaman Bakan Soylu Orta Doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir-2. Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:09 Kaynak: DHA
Bakan Kasapoğlu: Milli Takımımıza inanıyoruz İsviçre cephesinden kura yorumu: Türklerle oynamak keyifli olacak Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs: "Türk taraftarlar çok ateşli" EURO 2020 kura çekiminin ardından