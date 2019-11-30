Son Dakika Haberleri: Adıyaman bakan soylu orta doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek türkiye'dir-2
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Adıyaman bakan soylu orta doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek türkiye'dir-2

6 saat önce

Adıyaman Bakan Soylu Orta Doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir-2.

Adıyaman Bakan Soylu Orta Doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir-2

Adıyaman bakan soylu orta doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek türkiye'dir-2

Orta Doğu, Adıyaman, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:09 Kaynak: DHA
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