Adıyaman-bakanlık açıkladı adıyaman cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı - Son Dakika

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Adıyaman-bakanlık açıkladı adıyaman cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı
6 saat önce
Bakanlık açıkladı Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (3)
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:04 Kaynak: DHA
ADIYAMAN-Bakanlık açıkladı Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (3)
Son Dakika Deprem sonrası hasar oluşan Adıyaman Cezaevi boşaltılıyor Depremzedelere acil ihtiyaçlarının karşılanması için bugün itibariyle nakdi yardım yapılacak Deprem anında 2. kattan atlayan genç kız o anları anlattı Adıyaman'daki tutuklular hasar nedeniyle Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a nakledilmeye başlandı