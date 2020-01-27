Adıyaman balkondan düşen elanur, yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman balkondan düşen elanur, yaralandı

6 saat önce

Balkondan düşen Elanur, yaralandıAdıyaman'da, 15 yaşındaki Elanur Karakut, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, yaralandı.

Balkondan düşen Elanur, yaralandı

Adıyaman'da, 15 yaşındaki Elanur Karakut, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Elanur Karakut, 3 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonuna çıktı. Ancak bir anda dengesini kaybederek, beton zemine düştü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karakut, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Elanur Karakut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.

Adıyaman balkondan düşen elanur, yaralandı

Adıyaman, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:02 Kaynak: DHA
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