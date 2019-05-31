Adıyaman Barosu'ndan avukatın giyimiyle ilgili açıklama

Adıyaman Barosu, İstanbul Anadolu 2.İş Mahkemesinde görev yapan hakimin, kadın avukatın giyimiyle ilgili sarf ettiği iddia edilen sözler ile ilgili açıklama yapıldı.

Adıyaman Barosu, İstanbul Anadolu 2.İş Mahkemesinde görev yapan hakimin, kadın avukatın giyimiyle ilgili sarf ettiği iddia edilen sözler ile ilgili açıklama yapıldı.



Adıyaman Barosu'nda gerçekleştirilen ve Kadın Hukuku Komisyonu Üyesi Ebru Ceyhan Göksu tarafından yapılan basın açıklamasına Baro Başkanı Mustafa Köroğlu olmak üzere çok sayıda avukat katıldı.



Ebru Ceyhan Göksu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hakimin duruşma esnasında vekillik görevini yürüten kadın meslektaşımızın giyimine yönelik müdahalesi hem kadın haklarına hem avukatlık mesleğine karşı yapılmış haksız ve çirkin bir saldırıdır. Bu saldırının kabul edilebilir bir tarafı bulunmamaktadır. Kürsüdeki hakimin görevi avukatın cübbesinin içerisine ne giydiğine, ne örttüğüne, ne sürdüğüne bakmak değil, gerçek bir hukukçu gibi hareket ederek, dosya ile ilgilenmektir. Bu yaşanan olay mesleği ve görevi ne olursa olsun kadınların sürekli olarak tehdit ve saldırı altında olduğunun vahim bir göstergesidir. Mesleğimize ve meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.



Göksu ayrıca, "Hakkında HSK tarafından açığa alınma kararı verilen hakim ile ilgili yürütülen soruşturmayı Türkiye Barolar Birliği'nin ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün aynı duyarlılıkla takip edeceğini ümit ederek, Adıyaman Barosu olarak avukatlara yönelik gerçekleştirilen her türlü şiddet eyleminin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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