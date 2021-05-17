Adıyaman Barosu'ndan bildiriye destek açıklaması - Son Dakika

Doğu Türkistan'da ki zulme tepki bildirisinde imzası bulunmayan Adıyaman Barosu'na kamuoyunun tepki göstermesinin ardından baro açıklamada bulundu.

Ankara Barosu'nun Çin Halk Cumhuriyetinin yönetimi altında bulunan Doğu Türkistan'da yaptığı zulme tepki bildirisinde imzası bulunmayan Adıyaman Barosu'na çeşitli sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.

Gelen tepkilerin ardından web adreslerinden açıklamada bulunan Adıyaman Barosu, Doğu Türkistan'a yönelik zulme karşı olduklarını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde birçok baronun yer aldığı Çin Halk Cumhuriyetinin yönetimi altında bulunan Doğu Türkistan' da insan hakları ihlaline yönelik zulmü protesto amacı taşıyan bir bildiri basında yer almış. Ancak söz konusu bildiri de Adıyaman Barosu'nun imzasının bulunmadığı görülmüştür. Söz konusu bildiriden Adıyaman Barosu ve Yönetim Kurulunun bildirinin sadece 'Whatsapp Başkanlar Grubu' nda paylaşılması sebebi ile haberi olmamıştır. Bu sebeple basında yer alan bildiriye destek verdiğimizi açıkça bildiriyoruz. Bilinmelidir ki, bugüne kadar insanlığa karşı işlenen tüm suçlarda bunları haykırmak ve olabildiğince üzerine gitmek Adıyaman Barosu ve avukatlarının asli görevi olmuştur. Çin Hükümeti bölgede yaşayan yerleşik halktan kurtulmak için uygulamaya aldığı insanlık dışı faaliyetlerini meşru olarak göstermeye çalışmakta ve bu şekilde Doğu Türkistanlıları terörizm, ayrımcılık ve aşırılıktan arındıracağını savunmaktadır. Ancak bu sistematik faaliyetlerin 'İnsanlığa Karşı Suçlar' kapsamında olduğu bir gerçektir.

Adıyaman Barosu olarak avukatlık mesleğinin ruhu gereği bir haksızlığa sessiz kalmanın da başkaca bir haksızlık olduğunu düşünerek mağdur ve mazlum Doğu Türkistan Uygur Türklerinin yanında olduğumuzu ve her türlü haksızlık karşısında hak savunuculuğu faaliyetlerinin destekleneceği hususunu kamuoyuna saygı ile bildiririz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN