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Adıyaman Barosunda çatlak

1 saat önce

Adıyaman Barosunun 'Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması ile ilgili bildirisine yönetim kurulu üyeleri tepki gösterdi.

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Adıyaman Barosunun 'Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması ile ilgili bildirisine yönetim kurulu üyeleri tepki gösterdi.


Diyarbakır Barosu öncülünde Adıyaman Barosununda içinde bulunduğu 9 baro ortak açıklama yaparak Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasını istemişti.


Adıyaman Barosu Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Sırrı Özbek, Mahmut Bulut ve Hilal Doğan Güvenç Adıyaman Barosunununda açıklamasını kabul etmediklerini açıkladı.


Basın açıklaması yapan Avukat Mehmet Sırrı Özbek, "Mensubu ve Yönetim Kurulu Üyesi olduğumuz Adıyaman Barosunun Barış Pınarı harekatı ile ilgili açıklamış olduğu bildiriyi kabul etmiyoruz. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne kasteden, yaşını doldurmamış bebeklerimizi katleden, Nusaybin'de, Ceylanpınar'da vatandaşlarımızı şehit eden hain terör örgütlerine karşı düzenlenen bu harekatta devletimizin yanında olduğumuzu bildiririz. Zira Güney sınırlarımızı korumak, oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu temizlemek bir savaş değil, bu ülkenin en doğal hakkıdır.


Tekrar Adıyaman Barosunun bildirisini kabul etmediğimizi bildiririz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:22 Kaynak: İHA
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