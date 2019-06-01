ADIYAMAN Bayramda sürücülerin karnesi çocuklardan

Bayramda sürücülerin karnesi çocuklardan
ADIYAMAN'da, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince yurt genelinde başlatılan 'Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum' projesi kapsamında öğrencilere araç sürücülerine not verilmesi için karne dağıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından Türkiye
genelinde başlatılan 31 Mayıs-20 Haziran 2019 tarihleri arasında 100 kişinin bisikletle ödüllendirileceği 'Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum' projesi kapsamında sürücülerin yanında seyahat eden öğrencilere seyahat boyunca sürücünün hatalarını ve yaptığı doğruları işaretleyecek karneler verildi.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Mustafa Onat projelerin yanı sıra denetimlerinde devam edeceğini belirterek, "Bilindiği gibi 2018 yılı içerisinde hayata geçirilen 'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' ve 'Bu yolda hep birlikteyiz' kampanyaları ile 2019 yılında 'öncelik hayatın öncelik hayatın' sloganıyla başlatılan 'yaya öncelikli trafik kampanyası' devam etmektedir. Bu faaliyetlerin devam niteliğinde, bayram tatili süresince çocuklara yönelik 'Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum' sloganıyla 100 çocuğa bisiklet yarışması düzenlenmiştir. Ramazan Bayramı
tatili süresince yapılan denetimler esnasında ve yaşam tüneli eğitim noktalarında sürücülere ve yolculara emniyet kemeri, cep telefonu ve hız konusunda bilgilendirme yapılırken, ailesiyle birlikte seyahat eden çocuklara da 'Sürücü Karnesi' dağıtımı yapılmaktadır. Çocuklara seyir halindeyken ebeleyenlerin yaptıkları kural ihlallerinin bu karneyle işaretlemeleri ve karne doldurduktan sonra karnenin fotoğrafını 20 Haziran'a kadar #ftarfikkarnem hashtagini etiketleyerek @TrafikEGM Twitter
adresine göndermeleri durumunda 100 bisikletten birinin sahibi olabilecekleri bilgisi verilmektedir" dedi.
Sürücüler ise uygulamadan memnun olduklarını ve yola çıkacak olan sürücülerin dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundular.