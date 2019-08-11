Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN BAYRAMLAŞMAYA GİDERKEN KAZA YAPTILAR 4 YARALI
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ADIYAMAN BAYRAMLAŞMAYA GİDERKEN KAZA YAPTILAR 4 YARALI

43 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bayram ziyaretine gidenlerin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bayram ziyaretine gidenlerin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı
Kaza, ilçeye bağlı Bağbaşı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezindeki akrabaları ile bayramlaşmaya gidenlerin içinde olduğu Mehmet Uslu (34) yönetimindeki 34 PE 2963 otomobil köy çıkışında virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Dedo Nusma (23), Hazal Karakaya (45) ve Fehime Ağar (43) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:00 Kaynak: DHA
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