Son Dakika Haberleri: Adıyaman Bekçi Kulübesi Alev Alev Yandı

Adıyaman Bekçi Kulübesi Alev Alev Yandı

1 saat önce

Bekçi kulübesi alev alev yandıAdıyaman'da, minibüsçülerin kullandığı bekçi kulübesi alev alev yandı.

Bekçi kulübesi alev alev yandı

Adıyaman'da, minibüsçülerin kullandığı bekçi kulübesi alev alev yandı.

Yangın, sabah saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir içi minibüslerin durağında kullandığı kulübe bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen kulübe kullanılmaz hala geldi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada yangın elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:23 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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