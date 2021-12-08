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Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

08.12.2021 13:45

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Kılınç, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Başkan Kılınç, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması", sporda ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Başkan Kılınç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında birbirinden güzel kareler olduğunu belirtti.

Kılınç, oylamaya katılmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Süleyman Kılınç, Muhammed Said, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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