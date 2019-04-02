Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, Mazbatasını Aldı

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, Mazbatasını Aldı

47 dakika önce

AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Süleyman Kılınç, mazbatasını aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, Mazbatasını Aldı, System.String[]
AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Süleyman Kılınç, mazbatasını aldı.

Kılınç'a mazbatasını, adliyede Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Mahmut Lütfü Yenihal verdi.

Daha sonra AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş ile Adıyaman Belediyesine geçen Kılınç, eski Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'dan görevi devraldı.

Kılınç, burada yaptığı konuşmada, halkın büyük desteğiyle seçildiğini, kendisini destekleyen herkese şükranlarını sunduğunu söyledi.

Kutlu ise güzel bir devir teslim töreni yaptıklarına işaret ederek, "Halkımızın çok büyük orandaki teveccühü ile Kılınç'a memleketin en zor ve zevkli görevini devrediyoruz. Allah, kendisine güzel hizmetler ve başarılar nasip eylesin." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:44 Kaynak: AA

Hüsrev Kutlu, Süleyman Kılınç, AK Parti, Adıyaman, Güncel
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