Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç Mazbatasını Aldı

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç mazbatasını aldıMAHALLİ İdareler Genel Seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkanı seçilen AK Partili Süleymen Kılınç, mazbatasını aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç mazbatasını aldı



MAHALLİ İdareler Genel Seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkanı seçilen AK Partili Süleymen Kılınç, mazbatasını aldı.



Adalet Sarayında düzenlenen mazbata töreninde AK Parti Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Fatih Toprak, Yakup Taş, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve partililerin yanı sıra belediye çalışanları katıldı.



AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkanlığı adayı olan ve yüzde 53.2 oy alarak yeni belediye başkanlığına seçilen Doktor Süleyman Kılınç, mazbatasını 1'inci İlçe Merkez Seçim Kurulu Başkanı Mahmut Lütfi Yenihal'dan aldı.



Mazbata töreninin ardından Adıyaman Belediyesi'ne geçen Kılınç'ı eski Başkan Hüsrev Kutlu, çiçekle karşıladı. Düzenlenen törende eski Başkan Hüsrev Kutlu, mührü Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç'a teslim ederken AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise Kutlu'ya hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi verdi.



Belediye eski başkanı Hüsrev Kutlu, yeni Başkan Süleyman Kılınç'a başarılar dileyerek, 'Partimizin adayı Süleyman Kılınç kardeşimiz Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde halkımızın büyük teveccühü ile Belediye Başkanlığı görevine seçildi, Allah hayırlı ve uğurlu etsin. 5 yıl bu memlekete hizmet etmeye çalıştık. Bugün kendisine mührü teslim edip, makamı devrediyoruz. Bize bugüne kadar destek veren tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Süleyman Kılınç'ın her zaman yanında olacağız. Bu vesileyle tüm hemşerilerimden haklarını helal etmelerini istiyorum' diye konuştu.



Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, Kutlu'ya teşekkür ederek, '5 yıl boyunca Adıyaman'a hizmet eden Hüsrev Kutlu başkanıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra aldığımız bayrağı daha da ileriye taşımayı görev edineceğiz. Cenab-ı Allah bize bu görevi layıkıyla yapmayı nasip etsin. Adıyaman'a ne kadar hizmet etsek azdır. Bu seçimin kazananı Adıyaman oldu. Adıyaman'ın en ücra köşesinden, en merkezine kadar her yere hizmet götüreceğiz. Cenab-ı Allah beni size mahcup etmesin dedi.

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