Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya 135 köyün muhtarı katıldı.

Toplantıda köylerin sorunları ve çözüm noktasında neler yapılabileceği konuşuldu.

Belediye Başkanı Kılınç burada yaptığı açıklamada, her ne kadar köylerin Adıyaman Belediyesinin görev sahası içerisinde yer almasa da gönülden bir oldukları için sorunları dinleyip ilgili makamlara iletmek istediklerini belirtti.

Toplantının sorunların çözümüne vesile olmasını temenni eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Malumunuz sorun denince şu sıralar ilk aklımıza gelen su oluyor. Şehir merkezinde etkisi ciddi şekilde hissedilen bu sorun için buradaki vatandaşlarımızdan tasarruf yapmalarını istedik. Sizden ricam aynı talebimizi köylerimizde de uygulamanız. Özellikle tarla sulamalarında uygulanan vahşi sulamanın önüne geçilmesi gerekiyor. Herkes elinden geleni yaparsa, gelecekte daha da artması beklenen su sorununun önüne bir nebze olsun geçmiş oluruz. Bunun dışında imkanlarımız dahilinde köylerimizin bir sorunu varsa bunu da çözmek için ilgili kurumlara iletme anlamında elimizden geleni yapacağız inşallah."