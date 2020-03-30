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Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç "Milli Dayanışma Kampanyası"na 3 aylık maaşını bağışladı
6 saat önce
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.
Kılınç, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulundu.
Süleyman Kılınç, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na üç aylık maaşım ile katılıyorum. Allah'ın izniyle bu sıkıntılı günleri hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:18 Kaynak: AA
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