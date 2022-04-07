Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan AA'ya ziyaret - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan AA'ya ziyaret

07.04.2022 10:55
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan AA'ya ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Anadolu Ajansı (AA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Anadolu Ajansı (AA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti.

Ziyarette, Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutlanıldı.

AA'nın basın hayatı boyunca yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil ettiğini belirten Başkan Kılıç, AA çalışanlarına başarı temennisinde bulundu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Alkayış ise Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yılını kutladığını belirterek, "Milletin sesi olan Anadolu Ajansı bugün de aynı şekilde ilkeli, doğru, tarafsız yayınlarıyla görevini sürdürmektedir. Bu vesileyle tüm AA çalışanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarette Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut ile AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Tanıtım ve Medya Başkanı Mehmet Veysel Dolgun da katıldı.

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Anadolu Ajansı, Hisarcık, AK Parti, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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