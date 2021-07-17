Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç ve AK Parti'li yöneticiler tütün üreticileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, tütüncü esnafıyla bir araya gelerek üreticilerin sorunlarını dinledi.

Tarihi Oturakçılar Pazarı'nda tütüncü esnafı ile bir araya gelen heyet, esnafların sorunlarını dinleyip kooperatifleşme konusunda bilgi alış verişinde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, tütün üreticilerinin her zaman yanında olduklarını ve sorunlarla mücadele edeceklerini söyledi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise esnaflarla bir araya gelip tütün konusunda istişareler yaptıklarını söyledi.

Tütünün Adıyaman'ın vazgeçilmez bir ürünü olduğunu belirten Dağtekin, "Burada üreticilerimizin dertlerini dinledik, notlarımızı aldık. Asıl olan Adıyaman ve Adıyaman'ın tütünüdür. Bizim halkımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Şunu da belirtmek isterim hiç kimse ekmeğimiz olan tütün üzerinden siyaset devşirmeye kalkışmasın, problem çözsün, sorun çözsün bunun ötesindeki hareketler bizim Adıyamanımızın huzurunu bozar." şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış da tütünün Adıyaman için önem arz ettiğini söyledi.