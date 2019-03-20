Son Dakika Haberleri: Adıyaman Belediye Başkanı Kutlu'dan Nevruz Açıklaması

Adıyaman Belediye Başkanı Kutlu'dan Nevruz Açıklaması

1 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramını kutladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Kutlu'dan Nevruz Açıklaması, System.String[]
Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramını kutladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Nevruz'un yüzyıllardan bu yana kutlanan ortak bir değer olduğunu dile getirdi.

Başkan Kutlu, "Baharın uyanışı ile simgelenen, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin adı olan ve yüzyıllar boyunca bayram olarak kutlanan Nevruz, AK Parti döneminde resmi bir bayram haline getirilmiştir. O tarihten bu yana okullarda kardeşliğin sembolü olarak gösterilen Nevruz'un birlik ve beraberliğimizi perçinleyen, her nefesinde barış, kardeşlik, sevgi ve hoşgörü olmasını diliyorum. Nevruz, huzur içinde, kardeşçe ve şenliklerle kutlanması gereken, tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatan bir bayramdır. Bu duygu ve düşüncelerle, barışın, beraberliğin ve geleceğin büyük ve müreffeh Türkiye'sinin inşasına zemin olacak bir Nevruz dileğiyle tüm milletimizin ve Adıyamanlı hemşerilerimin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:02 Kaynak: İHA

Nevruz Bayramı, Hüsrev Kutlu, Adıyaman, Güncel
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