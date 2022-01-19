Üye Girişi
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız

19.01.2022 16:09

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un konuğu oldu. Adıyaman'da etkisini gösteren kar yağışını değerlendiren Kılınç, "100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, dün akşamdan beri ülkemizi esir alan kar yağışını ve Adıyaman'daki son durumu anlattı.

"YOLLAR AÇILIYOR, AKABİNDE TEKRAR KAPANIYOR"

Şehrin kara teslim olduğunu belirten Kılınç, "100 yılda bir görebileceğimiz kar manzarasıyla karşı karşıyayız. Şu ana kadar bu kadar kar yağdığını ben de hiç görmemiştim. Şehir merkezinde yaklaşık 50 cm'ye yakın kar kalınlığı var. Dünden beri arkadaşlarımız kara yolları ekipleriyle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyor. Ancak kar yağışı devam ediyor. Yol açılıyor ama akabinde tekrar kapanıyor. Bu gece de don olma ihtimali yüksek. Bu sebeple arkadaşlarımız tuzlama çalışmalarına devam edecek. Hemşehrilerimize diyoruz ki biraz sabır, biraz metanet." dedi.

"BİRÇOK KÖY YOLU KAR NEDENİYLE KAPALI"

Köylerin durumuna da değinen Kılınç, açıklamalarına şöyle devam etti: "Tabi sadece şehir merkezi için geçerli değil, köylerimizde de yollar maalesef kapalı. Daha çok ana bulvarları, yolları açmaya çalışıyoruz. Maalesef çok sayıda köyümüzde yollar kar nedeniyle kapalı. Ana yollarda zaman zaman tıkanmalar olsa da büyük bir sıkıntı yok. Şehir merkezine biz bakıyoruz, şehir dışındaki köy yollarına da İl Özel İdaresi ve kara yolları bakıyor. Bildiğim kadarıyla da oralarda çok ciddi bir mağduriyet yok. Bir haber geldiğinde de zaten tüm ekiplerimizle hızlı bir şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz."

"KAR YAĞIŞI BİR HAFTA DAHA DEVAM EDECEK"

Kar yağışının bir hafta daha devam edeceğini belirten Süleyman Kılınç, "Sadece bizim için değil tabii ki Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu için risk devam ediyor. Muhtemelen bir hafta daha kar yağışı sürecek. Küresel ısınma falan diyorduk ama böyle bir sürprizle karşılaştık. Cenab-ı Allah'ın bir mucizesi. Bizler de hastalarımız ve yaşlılarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı yapmıştık tabii ama bu kadar yoğun bir kar yağışı beklemiyorduk. 20 cm falan denilmişti ama değil, şu an 50 cm kar kalınlığı ile karşılaştık. Köylerde muhtemelen çok daha fazladır. Hazırlıklı olsanız bile hiç beklemediğiniz doğa olaylarına karşılaşabiliyorsunuz. Ama elimizden geldiğince tüm gücümüzle sahadayız." ifadelerini kullandı.

"SOKAK HAYVANLARIMIZI UNUTMAYALIM"

Kılınç son olarak şunları söyledi: "Ciddi manada gıda ve sağlık alanında mağduriyet yaşayanlar için aktif bir şekilde çalışıyoruz. İhtiyaç noktasında bize iletildiğinde hemen arkadaşlarımızı devreye sokuyoruz. Karlı havada insanlarımızla birlikte diğer canlıları da ihmal etmememiz lazım. Hayvanlar için her yere yem bırakıyoruz, mümkün mertebe diğer canlıların da mağdur olmaması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızda da farkındalık yaratmak amacıyla bunu hatırlatmakta fayda var. Onlar da Allah'ın yarattıkları, ihmal etmeyelim."

YORUMLAR
500

Süleyman Kılınç, Doğu Anadolu, Adıyaman, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız - Son Dakika


Şanlıurfa'yı gezen Ferman Toprak, eşiyle poşulu poz verdi Şanlıurfa'yı gezen Ferman Toprak, eşiyle poşulu poz verdi         
16:08
Ailesiyle gittiği tatilde ortadan kaybolmuştu! 9 yaşındaki kızın cesedi varilin içinden çıktı Ailesiyle gittiği tatilde ortadan kaybolmuştu! 9 yaşındaki kızın cesedi varilin içinden çıktı         
15:59
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
Mardin'de trafik kazası: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Mardin'de trafik kazası: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı         
12:59
Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak         
12:03
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
"İnşallah açlıktan ölmeyiz!" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaştan sitemkar video "İnşallah açlıktan ölmeyiz!" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaştan sitemkar video         
10:21
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
16:09 Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız
15:49 Kar yağışının hayatı felç ettiği Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda metrelerce tır kuyruğu oluştu
15:42 Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti
15:25 Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında
15:23 İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı
15:22 Telefon zil seslerini taklit eden papağan sosyal medyada gündem oldu
15:16 Endonezyalı genç çektiği selfielerle milyoner oldu
15:06 Son Dakika: 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Yeni Malatya-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi gününe alındı
15:03 Aydın Söke'de skandal prim vurgunu: Ticaret Borsası Başkanı ve oğlu gözaltında
14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 16:21:23. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement